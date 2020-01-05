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  4. Çocuklar kış ayında yaza hazırlanacak

Çocuklar kış ayında yaza hazırlanacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik yüzme kursları başlatılacak.Çocukların sportif gelişimi için küçük yaşta yüzme eğitiminin önemli olması nedeniyle başlatılan çalışmalar ile hem çocukların eğlenmesi hem de fiziki olarak güçlenmesi hedefleniyor.

Çocuklar kış ayında yaza hazırlanacak

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik yüzme kursları başlatılacak.
Çocukların sportif gelişimi için küçük yaşta yüzme eğitiminin önemli olması nedeniyle başlatılan çalışmalar ile hem çocukların eğlenmesi hem de fiziki olarak güçlenmesi hedefleniyor. İlkokul çocuklarına yönelik başlatılacak ‘Yüzme Bilmeyen Kimse Kalmasın’ projesi kapsamında öğrencilerin tamamına yüzme dersi verileceği belirtildi. Seçilen okullarda öğrenciler bir ay boyunca 8 seanslık eğitim alacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kapalı yüzme havuzlarında başlayan eğitimlerde gençliği yetiştirdiklerini belirten Şanlıurfa Yüzme İl Temsilcisi Mustafa Abak, “Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitiminin ortak uyguladığı proje kapsamında 3’üncü sınıf öğrencileri erkek ve kız olarak iki gruba bölünerek 3 ay boyunca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda uzman yüzme antrenörleri eşliğinde temel yüzme dersleri verilecek” diye konuştu.

Çocuklar kış ayında yaza hazırlanacak

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