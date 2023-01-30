YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çocuklar, metruk binaya kaçan top için girdiği evde cesetle karşılaştı

Çocuklar, metruk binaya kaçan top için girdiği evde cesetle karşılaştı

30.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kemer ilçesinde 55 yaşındaki bir şahıs metruk binada ölü bulundu. Cesedi, topu binaya kaçan çocuklar ortaya çıkardı.

Olay, Merkez Mahallesi, Botanik Park yakınındaki bir metruk binada meydana geldi. 12 yaşlarındaki 5 arkadaş araç trafiğine kapalı olan 123. sokakta top oynamak için bir araya geldi. Çocukların topu uzun süredir metruk haldeki bir villanın üst katına kaçtı.

Binanın durumundan çekinen çocuklardan 3’ü sokakta beklerken, 2’si binaya girerek toplarını aramaya başladı. Üst katta ağır bir koku algılayan çocuklar hemen ardından duvarın dibinde battaniyeye sarılmış halde yatan çürümüş cesedi gördü. Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın 55 yaşındaki Mustafa Seçen olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seçen’in cesedi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Seçen’in Kemer’de kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığı ve evsiz olduğu öğrenildi.

ÇEVRE SAKİNLERİ METRUK BİNADAN YAKINIYOR

Kemerde kuyumculuk yapan Gönül Saraç’a ait olan evin kadının vefatından sonra metruk hale geldiği, işgal, hırsızlık, yangın gibi olayların yaşandığı bir yer haline geldiği belirtildi. Evsizlerin barınağı haline gelen binada son olarak ceset bulunmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren çevre sakinleri, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya- Konya Kara Yolu tırların geçişine kapatıldıAntalya- Konya Kara Yolu tırların geçişine kapatıldı
Elazığ'da kar üstünde yiyecek arayan dağ keçileri drone ile görüntülendiElazığ'da kar üstünde yiyecek arayan dağ keçileri drone ile görüntülendi
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıİstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ocak Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:16
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:44
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.