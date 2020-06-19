Çocuklara, Anadolu Masalları Projesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri sürecinde çocuklar için Malatya’da "Anadolu Masalları Projesi" uygulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilere Anadolu Masalları anlatan "Masal öğretmenleri" ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret ettiler.

"Masal öğretmenleri" ekibi, projeleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya bilgi verdiler. "Masal öğretmenleri" ekibi, Pandemi önlemleri nedeniyle çocuklara evlerinde okul ortamını yaşatan gönüllü 180 öğretmenin çektiği masal videolarını aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşarak, unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel Anadolu hikâyelerini ekran başında çocuklara aileleriyle birlikte takip etme imkânı sunduklarını belirttiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, Anadolu Masalları Projesi ile geleceğin teminatı çocukların hayal güçlerine, kalplerine ve ruhlarına güzel dokunuşlarla fark oluşturulduğunu dile getirerek, Masal Öğretmenleri ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

