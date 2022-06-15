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Çocuklara karne eğlencesi Next Level AVM'de

15.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklara karne eğlencesi Next Level AVM'de

İSTANBUL (AA) - Next Level AVM, hayata geçirdiği aktivitelerle büyük küçük her yaştan ziyaretçisine hitap etmeye devam ediyor.

Ziraat İşletme Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran’da karnelerine kavuşacak olan minikler, 17-18-19 Haziran tarihlerinde TRT Çocuk’un en sevilen karakterlerinden Aslan ile buluşacaklar. Aslan’ın birbirinden heyecanlı maceraları ve eğitici hikayeleriyle keyifli vakit geçirecek olan minikler, eğlenceye doyacak. Etkinlik, 3 gün boyunca 14.00-16.00 ve 18.00 saatlerinde, 3’er seans olarak ücretsiz gerçekleşecek.​​​​​​​

"Oyundan büyük işler’’ sloganıyla Next Level AVM’de kapılarını açan ve Ziraat İşletme Yönetimi tarafından işletilen aile ve çocuk oyun merkezi Max Level, eğitici, eğlenceli oyun ve aktivitelerle tatilde de ailelerin ilk adresi olacak. Merkez, haftanın her günü minikleri birbirinden özel sürprizlerle ağırlamaya devam edecek.

En son teknolojilerle donatılmış bölüm ve kurgularıyla eğitim alanında da çocuklara önemli katkılar sağlayan yeni nesil aile ve çocuk merkezi Max Level, birbirinden keyifli atölyeleri, sanatsal aktiviteleri, çocuk gelişimini destekleyen içerikleri ve farklı temalarıyla Anadolu’nun en zengin eğlence merkezi olarak tatilin de gözdesi olacak.

Çocuk tiyatrosundan dans atölyelerine kadar birçok aktivitenin gerçekleştiği Max Level’da hediye kart uygulaması da çeşitli kampanyalar ile avantajlar sağlıyor.

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