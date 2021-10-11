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"Çocuklarda pnömokok, grip aşısı ve Kovid-19 aşısının uygulanması oldukça önemli" uyarısı

11.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Nevin Aykol: - "Yumurta alerjisi olan ve 6 aydan küçük bebekler hariç çocuklarda grip aşısı ekim ayında yapılmalı. 3 yaş altı çocuklarda grip aşısı ilk kez uygulanıyorsa 4 hafta ara ile 2 kez uygulanmalı" - "Türkiye aşılama programında pnömokok aşısı (Prevenar 13) bebeklikten itibaren uygulanıyor. Herhangi bir nedenle bu aşıyı olmamış çocuklarda pnömokok aşısı da yapılmalı" - "Aşılamada Kovid-19 aşı sırası gelen çocuklarda, öncelikle Kovid-19 aşısının yapılması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Nevin Aykol, çocukluk aşılarının yapılmasının yanı sıra pnömokok, grip aşısı ve yaş uygunluğuna göre Kovid-19 aşısının uygulanmasının oldukça önem taşıdığını vurguladı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, okulların açılması ile birlikte çocuklarda A-grubu B hemolitik streptokok, influenza A-B, rhinovirus, adenovirüs, parainfluenza virüs ve mevsimsel koronavirüsler solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Aykol, söz konusu hastalıklara ilaveten 2 yıldan beri tüm dünyada görülen SARS-COV-2 virüsünün de benzer semptomlar gösterdiğini bildirdi.

Sonbaharla birlikte daha çok artan bu hastalıkların bir kısmı için mevcut aşıların zamanında uygulanmasının enfeksiyon ve bağlı komplikasyonların önlenmesi açısından gerekli olduğunu vurgulayan Aykol, "Çocukluk aşılarının yapılmasının yanı sıra pnömokok, grip aşısı ve yaş uygunluğuna göre Kovid-19 aşısının uygulanması da oldukça önemli. Yumurta alerjisi olan ve 6 aydan küçük bebekler hariç çocuklarda grip aşısı ekim ayında yapılmalı. 3 yaş altı çocuklarda grip aşısı ilk kez uygulanıyorsa 4 hafta ara ile 2 kez uygulanmalı. Türkiye aşılama programında pnömokok aşısı (Prevenar 13) bebeklikten itibaren uygulanıyor. Herhangi bir nedenle bu aşıyı olmamış çocuklarda pnömokok aşısı da yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kovid-19 aşısının halen 12 yaş ve üzeri çocuklarda uygulandığını ve aşılamada Kovid-19 aşı sırası gelen çocuklarda, öncelikle Kovid-19 aşısının yapılması gerektiğini belirten Aykol, "Bu aşının grip aşısı ve zatürre aşısı ile beraber uygulanmasında bir sakınca olmamakla birlikte Kovid-19 aşısının, yan etki takibi açısından arada 14 gün süre bırakılarak uygulanması önerilir. Pnömokok aşısı yapılmamış çocuklarda grip aşısı ile aynı anda Prevenar 13 aşısı farklı koldan olmak üzere yapılır." ifadelerini kullandı.

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