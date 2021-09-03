YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çocukları oyuncaklarıyla sürekli baş başa bırakmanın dil ve konuşma bozukluğuna neden olabileceği uyarısı

Çocukları oyuncaklarıyla sürekli baş başa bırakmanın dil ve konuşma bozukluğuna neden olabileceği uyarısı

03.09.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlknur Maviş: - "Henüz okul çağı gelmemiş çocuğa da maalesef 'Sen sessizce otur, oyuncaklarınla oyna' diyoruz. En büyük hata, iletişim kurmak isteyen çocuğumuza 'Sessizce otur' demek. Bu tür yalnız kalan çocuklarda tek başına oyun kurmak iletişimi zayıflatıyor"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) Müdürü Prof. Dr. İlknur Maviş, ebeveynlerin çocukları ile iletişim kurmak yerine oyuncak, tablet, bilgisayar ya da telefona yönlendirmelerinin dil ve konuşma bozukluklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Maviş, AA muhabirine, DİLKOM'un 20 yıldır dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve terapisi üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

Söz konusu bozukluğun altında kekemelik, konuşma sesi, otizm, gecikmiş dil ya da dil gelişim bozukluğunun olabileceğini belirten Maviş, "Problemin teşhisi sonrasında gerekli terapilere başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitimle dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklarımızın terapilerini gerçekleştirdik. Bu yıl ise yüz yüze terapiler için şu an 130 başvuru aldık." dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çocuklarda dil ve konuşma bozukluğuna neden olduğuna dair bir araştırmanın bulunmadığını aktaran Maviş, buna rağmen salgın tedbirleri süresince çevrelerindeki ailelerden "Çocuğumuzun kaygı düzeyi arttı" gibi yakınmalar duyduğunu anlattı.

Prof. Dr. Maviş, çocukların iletişim becerisini geliştirecek en önemli faktörün, aile bireylerinin ilgisi olduğuna dikkati çekti.

Çocukların salgın sürecinde yaşadığı sorunlara değinen Maviş, şöyle devam etti:

"Pandemi süresince çok kaygılandılar, doğal oyun ortamlarından uzaklaştılar, anneanne, babaanne, dede gibi büyüklerini göremediler. Ebeveynler evde olabilir fakat onlar da işleriyle meşgul olmak durumundalar. Kardeşler olabilir ama onlar da uzaktan eğitim nedeniyle sürekli bilgisayar başındalar. Henüz okul çağı gelmemiş çocuğa da maalesef 'Sen sessizce otur, oyuncaklarınla oyna.' diyoruz. En büyük hata, iletişim kurmak isteyen çocuğumuza 'Sessizce otur' demek. Bu tür yalnız kalan çocuklarda tek başına oyun kurmak iletişimi zayıflatıyor. Ebeveynler bu pandemi süresince çocuklara kitap okuma, onlarla oyunlar oynama gibi iletişimi kuvvetlendirecek aktiviteler yapmadılarsa, dil ve konuşma bozukluğu da peşi sıra geliyor."

- "Elinizde cep telefonu varken çocuğunuzun doğru iletişim kurmasını bekleyemezsiniz"

Eskişehir'de özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim veren Dil ve Konuşma Bozukluğu Uzmanı Nur Melike Doğruöz de çocuklardaki iletişim becerisinin motivasyonunu ailelerin yükseltebileceğini belirtti.

Küçük yaşlardaki çocukların ilk rol modelinin anne ve baba olduğunu aktaran Doğruöz, şu bilgileri paylaştı:

"Ebeveynlerin en büyük hatası kendi bağımlılıklarının farkında olmamaları. Elinizde cep telefonu varken, çocuğunuzla göz teması kurmuyorken çocuğunuzun doğru iletişim kurmasını bekleyemezsiniz. Bazıları, 'Bülbülün suyundan içerse geçer', '15 günde kekemeliğe son' gibi yanlış bilgiler verebiliyor. Ailelerin bunları kulak ardı edip bizlerden destek almaları çok önemli. Çünkü ne kadar erken teşhis edersek, çözüme de o kadar kolay ulaşıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
Açık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyorAçık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyor
ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama:ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:33
Yatsı
20:54

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
03.09.2021 18:30 / 04.09.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
030920211830040920211000nobetci
Aktuna Eczanesi
Odunpazari
03.09.2021 18:30 / 04.09.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
030920211830040920211000nobetci
Aktuna Eczanesi
Odunpazari
03.09.2021 18:30 / 04.09.2021 10:00 Nöbetçi Eczanesi
030920211830040920211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.