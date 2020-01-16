“Çocuklarımız internette güvendeler mi?”

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) tarafından Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nde “Güvenli İnternet” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi kapsamında düzenlenen konferansa, Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Öğrenci ve velileri ile bir araya gelen Kendirli, teknoloji bağımlılığında güvenli internet ve dijital sağlık konusunda katılımcıları bilgilendirerek, teknolojiyi nasıl daha sağlıklı kullanabileceklerini örnekler eşliğinde uygulamalı olarak anlattı.

Kendirli, “Çağımızın en büyük problemlerinden birisi olan teknoloji bağımlılığı, küçük yaşlarda başlıyor. Bunun hem beden sağlığı hem ruhsal sağlığı konusunda ciddi problemlere yol açtığı bilinmektedir. Bunlar arasında bel ve boyun ağrıları, uzun süreli klavye ve mouse kullanımlarında el bilekleri dejenerasyonu gibi bedensel problemlerin yanı sıra dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, depresyon, anti sosyallik ve kaygı bozukluğu gibi ruhsal problemler ön plana çıkmaktadır. Gençlerimizi bu risk faktörlerinden uzak tutmak adına, Üniversitemiz de kurulan merkezimiz aracılığıyla önleyici çalışmaları İlimizde ve bölgemizde sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alan, çocukları internet ve sosyal medyadan nasıl uzak tutabilecekleri sorusuna cevap ararken, öğrenciler ise internet ve sosyal medyayı nasıl daha aktif kullanarak içerisinde barındığı zararlı öğelerden nasıl uzak durabilecekleri sorularına yanıt aradılar.

