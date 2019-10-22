Çocukların kavgasına aileler karışınca sokak savaş alanına döndü!

Olay, saat 19.30 sıralarında Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bahçede oyun oynayan çocuklar arasında çıkan tartışmaya büyükler de karışınca tartışma büyüdü.

BIÇAKLA BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Site yöneticisinin yardımcısı olan Tuncay Ç. ve Hikmet B.’nin aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay Ç. bacağından yaralanırken, Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A. ve Birkan K. bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kontrolü sağlarken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tuzla Devlet Hastanesine ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)