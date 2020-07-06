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Çocukların yüzünü güldüren yardım

SAMSUN HABERLERİ  | 06.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Pelitbükü Mahallesi’ndeki çocuklara kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve hijyen seti yardımında bulundu.Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Çocukların yüzünü güldüren yardım

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Pelitbükü Mahallesi’ndeki çocuklara kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve hijyen seti yardımında bulundu.
Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Samsun’un Alaçam ilçesinde 1300 rakımlı Pelitbükü İlkokulunda geçen yıl tadilat çalışması yapan Hayata Anlam Katanlar Derneği, bu kez yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve hijyen seti götürerek mutlu etti.
Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, dernekleri tarafından yürütülen ’Köy Çocukları Bizim Çocuklarımız Projesi’ kapsamında, maddi durumu iyi olmayan köy çocuklarını tespit ettiklerini ve dernek gönüllüleri ile eksikliklerinin giderilmesini için bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dernek olarak sosyal faaliyetlere devam ettiklerini ifade eden Başkan Değirmenci, "Toplumun her alanında faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Özellikle köy çocukları bizim vazgeçilmezimiz. Onları daha çok koruyup kollamaya çalışıyoruz. Dernek olarak, önümüzdeki kurban bayramı da Tanzanya’daki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Kurbanlarımızı Tanzanya’da kesip o bölgede hayata anlam katmak için çalışacağız. Kurban hissesi almak isteyenler derneğimiz üzerinden bizlere ulaşabilir. Gönüllülerimize ve üyelerimize şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocukların yüzünü güldüren yardım

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