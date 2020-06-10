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Çocuklarından 2'sini Marfan sendromundan kaybeden ailenin 2 bireyi daha aynı rahatsızlığın pençesinde

BATMAN HABERLERİ  | 10.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Batman'da yaşayan Mehmet Faysal-Gülnahar Soysal çifti, biri hastanede yoğun bakımda, diğeri de evde solunum cihazına bağlı 2 çocuğunun şifa bulması için yardım bekliyor

Batman'da iki çocuğunu Marfan sendromu nedeniyle kaybeden aile, aynı hastalıkla mücadele eden diğer 2 çocuğunun iyileşmesi için yardım bekliyor.

Körük Mahallesi'nde oturan Mehmet Faysal-Gülnahar Soysal çiftinin 7 çocuğundan Abdullah 16 yaşında, Yunus ise 18 yaşında Marfan sendromu nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süre önce aynı hastalığa yakalanan 16 yaşındaki Şevket'in tedavisi yoğun bakımda sürerken 23 yaşındaki Muhammed ise evde solunum cihazına bağlı yaşıyor.

İnşaat işçisi baba Mehmet Faysal Soysal AA muhabirine, 14 yıl önce rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüğü ilk evladına "kalp, damar ve iskelet sistemi ile gözde bazı anormalliklerle ortaya çıkan genetik bir hastalık" olan Marfan sendromu teşhisi konulduğunu söyledi.

Çocuklarında 10 yaşından sonra hastalık belirtisinin başladığını aktaran Soysal, "İki çocuğumu kaybettim, diğeri ikisi de hasta. Artık çocuklarımın ölmesini istemiyorum. Yetkililerden hastalığın tedavisi için bize yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Gülnahar Soysal da evlat acısının zorluğuna değinerek, "İki evladımı kaybettim. Biri hastanede diğeri de evde solunum cihazına bağlı yaşıyor. Bir anne olarak çocuklarımın ölmesini istemiyorum." ifadesini kullandı.

- "Ölmek istemiyoruz"

Evde solunum cihazına bağlı Muhammed Soysal da vefat eden iki ağabeyi ve yoğun bakımdaki kardeşinin acısını yaşadığını vurgulayarak, "İyileşmek istiyoruz, ölmek istemiyoruz." dedi.

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