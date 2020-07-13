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Çocuklarını annelerine emanet edip şehit olmaya gitmiş

SAMSUN HABERLERİ  | 13.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada tankları durdurmak isterken şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu, acısının yanı sıra vatan için şehit olan oğlunun gururunu yaşıyor - Ezine Aksu: - "Vatan batıyor, ölürsek şehit oluruz, diye gitmiş. Çocuklarını o gün dışarıda gezdirmiş. Sonra annelerine emanet edip gitmiş"

MUSTAFA ÇAVUŞ - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada şehit edilen Muhammet Ali Aksu'nun annesi, hüzün ve gururu bir arada yaşıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan, 15 Temmuz şehidi Muhammet Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini televizyondan gördüklerini söyledi.

Olayları televizyondan takip ettiklerini belirten 9 çocuk annesi Aksu, "İstanbul'da karışıklık var ama biz ne olduğunu anlamadık. Sela okunmaya başladı. Ben çocukları uyandırdım, İstanbul karışmış diye. Sonra bizi İstanbul'dan çocuklar aradı, oğlumun şehit olduğunu öğrendik. Emekli olduktan sonra burada yaşamayı istiyordu. Biz de şehidimizi buraya, babasının yanına defnettik." dedi.

Darbe girişimi gecesi, oğlunun darbecilere karşı koymak için evinden çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geleceğini öğrenince o yöne doğru ilerlediğini anlatan Aksu, bu sırada durdurmak için önünde durdukları tankların ezmesi sonucu oğlunun şehit olduğunu anlattı.

Oğlunun, o gece hala oğluyla birlikte dışarıya çıktığını ve hala oğlunun gazi olduğunu dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

"Beş oğlum daha var ama onu unutamıyorum. Hiç kolay değil. Ben yetim büyüdüm, şimdi torunlarımıza iyi bakıyoruz ama onun yokluğu içimi yakıyor. Tankı süren kişi ifadesinde, 'sakallı cübbeli diye üzerine sürdüm' demiş. Oğlum, halasının oğlu ile abdestini alıp dışarı çıkmış. 'Vatan batıyor, ölürsek şehit oluruz' diye gitmiş. Çocuklarını o gün dışarıda gezdirmiş. Sonra annelerine emanet edip gitmiş. Cenabı Allah'ın takdiri."

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