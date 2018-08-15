Çocukluğumuzdan kalma yegane ritüel: Sofralarınızı güzelleştirecek en güzel bayram menüsü

Serin serin iyi gider: Ayran aşı çorbası

Yaz aylarının vazgeçilmezi, ferahlatan bir lezzet ayran çorbası. Bayramın yaz aylarına denk gelmesiyle biz de en hafif yemekleri seçmek istedik. Açılışı ağır olmayan serinlik veren ve bolca lezzet içeren ayran çorbasıyla yaptık. Tarifi için tıklayın.

Zeytinyağlı biber dolması

Bambaşka bir zeytinyağlı dolma tarifiyla karşı karşıyayız. Her bayramın en özel lezzetleri arasına girmiş yaprak sarmasını bu bayram zeytinyağlı dolma ile değiştirdik. Tarifi için tıklayın.

Dolma istemeyenlere en güzel alternatif: Zeytinyağlı taze fasulye

Yaz sofralarına çok yakışan taze fasulyeye bayramda da yer verebilirsiniz. Dolma ağır gelir diyecek olanlar için en hafif yemek olsa gerek. Tarifi için tıklayın.

Kavurma olmadan olmaz

Lokum gibi et yemek isteyenleri şöyle alalım. Bu sırrı bir tek size veriyoruz :) Tarifi için tıklayın.

Patlıcanlı kebap

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden bir tanesi. Tazecik çekilmiş bir kıymadan hazırlayacağınız patlıcan kebap, özel misafirleriniz için hazırlanan en güzel yemeklerden biri olacak... Detayları için tıklayın.

Kuzu haşlama

Patlıcan kebabına klasiklerden alternatif sunuyoruz: Kuzu haşlama! Tarifin detayları için tıklayın.