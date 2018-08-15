Çocukluğumuzdan kalma yegane ritüel: Sofralarınızı güzelleştirecek en güzel bayram menüsü

Yaz aylarının vazgeçilmezi, ferahlatan bir lezzet ayran çorbası. Bayramın yaz aylarına denk gelmesiyle biz de en hafif yemekleri seçmek istedik. Açılışı ağır olmayan serinlik veren ve bolca lezzet içeren ayran çorbasıyla yaptık. Tarifi için tıklayın.
Bambaşka bir zeytinyağlı dolma tarifiyla karşı karşıyayız. Her bayramın en özel lezzetleri arasına girmiş yaprak sarmasını bu bayram zeytinyağlı dolma ile değiştirdik. Tarifi için tıklayın.
Yaz sofralarına çok yakışan taze fasulyeye bayramda da yer verebilirsiniz. Dolma ağır gelir diyecek olanlar için en hafif yemek olsa gerek. Tarifi için tıklayın.
Lokum gibi et yemek isteyenleri şöyle alalım. Bu sırrı bir tek size veriyoruz :) Tarifi için tıklayın.
Türk mutfağının en özel lezzetlerinden bir tanesi. Tazecik çekilmiş bir kıymadan hazırlayacağınız patlıcan kebap, özel misafirleriniz için hazırlanan en güzel yemeklerden biri olacak... Detayları için tıklayın.
Patlıcan kebabına klasiklerden alternatif sunuyoruz: Kuzu haşlama! Tarifin detayları için tıklayın.
Akşehir'in en meşhur yahni tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Bol soğanlı, parça eti, nohutlu enfes bir bir yemek olacak. Bu da kuzu haşlamanın alternatifi :) Detayları için tıklayın.
Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu pilavı et yemeklerinin yanına çok yakıştırıyoruz. Görüntüsü zahmetli gibi dursa da aslında pirinç pilavına göre çok daha basit. Detayları için tıklayın.
Hem pratik hem de çok lezzetli! Tarifin detayları için tıklayın.
Tabii ki baklavasız bir bayram düşünülemez. Ama bu bayramın uğraşı çok olacağından biz, sizler için en pratik ama en lezzetli baklavayı yaptık! Detayları için tıklayın.
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