YEMEK

Çocukluğumuzdan kalma yegane ritüel: Sofralarınızı güzelleştirecek en güzel bayram menüsü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Bayram sofrası şüphesiz ki her zaman yenen yemekten çok daha samimidir. En sevdiğinin evinde en sevdiklerinle beraber bayramın ilk günü hazırlanan yemeği çok daha özel kılmak için sizlere keyfinizi yerine getirecek bayram menüsü sunacağız. Bu çocukluğumuzdan kalma yegane ritüel için birbirinden güzel tariflerimizi sizler için derledik, buyursunlar...

Çocukluğumuzdan kalma yegane ritüel: Sofralarınızı güzelleştirecek en güzel bayram menüsü

Serin serin iyi gider: Ayran aşı çorbası

ayran aşı

Yaz aylarının vazgeçilmezi, ferahlatan bir lezzet ayran çorbası. Bayramın yaz aylarına denk gelmesiyle biz de en hafif yemekleri seçmek istedik. Açılışı ağır olmayan serinlik veren ve bolca lezzet içeren ayran çorbasıyla yaptık. Tarifi için tıklayın.

Zeytinyağlı biber dolması

Bambaşka bir zeytinyağlı dolma tarifiyla karşı karşıyayız. Her bayramın en özel lezzetleri arasına girmiş yaprak sarmasını bu bayram zeytinyağlı dolma ile değiştirdik. Tarifi için tıklayın.

Dolma istemeyenlere en güzel alternatif: Zeytinyağlı taze fasulye

Yaz sofralarına çok yakışan taze fasulyeye bayramda da yer verebilirsiniz. Dolma ağır gelir diyecek olanlar için en hafif yemek olsa gerek. Tarifi için tıklayın.

Kavurma olmadan olmaz

kavurma

Lokum gibi et yemek isteyenleri şöyle alalım. Bu sırrı bir tek size veriyoruz :) Tarifi için tıklayın.

Patlıcanlı kebap

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Türk mutfağının en özel lezzetlerinden bir tanesi. Tazecik çekilmiş bir kıymadan hazırlayacağınız patlıcan kebap, özel misafirleriniz için hazırlanan en güzel yemeklerden biri olacak... Detayları için tıklayın.

Kuzu haşlama

kuzu

Patlıcan kebabına klasiklerden alternatif sunuyoruz: Kuzu haşlama! Tarifin detayları için tıklayın.

Yahni

Akşehir'in en meşhur yahni tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Bol soğanlı, parça eti, nohutlu enfes bir bir yemek olacak. Bu da kuzu haşlamanın alternatifi :) Detayları için tıklayın.

Domatesli bulgur pilavı

sebzeli bulgur

Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu pilavı et yemeklerinin yanına çok yakıştırıyoruz. Görüntüsü zahmetli gibi dursa da aslında pirinç pilavına göre çok daha basit. Detayları için tıklayın.

Nohut salatası

nohut

Hem pratik hem de çok lezzetli! Tarifin detayları için tıklayın.

Antep fıstıklı kolay baklava

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Tabii ki baklavasız bir bayram düşünülemez. Ama bu bayramın uğraşı çok olacağından biz, sizler için en pratik ama en lezzetli baklavayı yaptık! Detayları için tıklayın.

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