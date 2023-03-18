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Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

18.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül son haliyle şaşırttı. Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen büyümüş de küçülmüş çocukları izlediğimiz programda dikkat çeken isimlerden biri olan Bülbül şimdi 11 yaşında koca bir kız. İşte çocuk yıldızın son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programında sempatik tavırları, cevapları ve tarzı ile hafızalarımıza kazınan Buckingham Prensesi Henna Bülbül son haliyle şaşırttı.

2012 yılında dünyaya gelen Henna Bülbül şimdilerde 11 yaşında.

Henna Bülbül 11

Tatlı konuşması, yarım bıraktığı cümleleri ile programın akıllı olduğu kadar da şeker kızlarından biri olan Bülbül, programda yarışan Demet Akalın'a sorduğu soru ile gündeme gelmişti.

Henna Bülbül 22

Demet Abla'sının düğününü çok merak eden Henna, tüm sempatikliği ile Demet Akalın'a düğün detaylarını sormuştu.

demet akalın

Akalın ise yanı olarak ''Çok güzeldi. Hatta biz 2 düğün yapmıştık'' yanıtını vermişti.

Henna Bülbül 1

Henna Bülbül 2

Evrim Akın'ın Buckingham prenseslerine benzettiği Henna Bülbül son haliyle tatlılığından hiçbir şey kaybetmemiş gibi.

henna bülbül 4

Henna Bülbül 3

Henna Bülbül 4

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