Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programında sempatik tavırları, cevapları ve tarzı ile hafızalarımıza kazınan Buckingham Prensesi Henna Bülbül son haliyle şaşırttı.

2012 yılında dünyaya gelen Henna Bülbül şimdilerde 11 yaşında.

Tatlı konuşması, yarım bıraktığı cümleleri ile programın akıllı olduğu kadar da şeker kızlarından biri olan Bülbül, programda yarışan Demet Akalın'a sorduğu soru ile gündeme gelmişti.

Demet Abla'sının düğününü çok merak eden Henna, tüm sempatikliği ile Demet Akalın'a düğün detaylarını sormuştu.

Akalın ise yanı olarak ''Çok güzeldi. Hatta biz 2 düğün yapmıştık'' yanıtını vermişti.

Evrim Akın'ın Buckingham prenseslerine benzettiği Henna Bülbül son haliyle tatlılığından hiçbir şey kaybetmemiş gibi.



