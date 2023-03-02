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Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

02.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kutu Bebek' adıyla hatırlanan Ebrar Demirbilek, 2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla tanındı. Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Demirbilek şimdilerde kocaman kız oldu. Demirbilek'in son halini görenler tanıyamadı. İşte son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Çocuktan Al Haberi programında zekasıyla dikkat çeken çocuklarından biri de Ebrar Demirbilek olmuştu. Hem konuşmaları hem de şirinliğiyle ön plana çıkan Demirbilek'in son hali görenleri şaşırttı.

KOCA KIZ OLDU

Ebrar Demirbilek zaman zaman ekran önü projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Ailesi tarafından kullanılan sosyal medya hesabından sık sık pozları paylaşılan Demirbilek, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Demirbilek Çocuktan Al Haber programına katıldığında 3 yaşındaydı.

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

2013 doğumlu Demirbilek şimdilerde 10 yaşında...

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

İşte Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı, Aziz gibi dizilerde de oynayan Demirbilek'in son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı


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