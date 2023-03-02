Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı koca kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Çocuktan Al Haberi programında zekasıyla dikkat çeken çocuklarından biri de Ebrar Demirbilek olmuştu. Hem konuşmaları hem de şirinliğiyle ön plana çıkan Demirbilek'in son hali görenleri şaşırttı.

KOCA KIZ OLDU

Ebrar Demirbilek zaman zaman ekran önü projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Ailesi tarafından kullanılan sosyal medya hesabından sık sık pozları paylaşılan Demirbilek, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Demirbilek Çocuktan Al Haber programına katıldığında 3 yaşındaydı.

2013 doğumlu Demirbilek şimdilerde 10 yaşında...

İşte Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı, Aziz gibi dizilerde de oynayan Demirbilek'in son hali...



