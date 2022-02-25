YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Coğrafi işaret tescilli 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluştu

Coğrafi işaret tescilli 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluştu

25.02.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafi işaret tescilli 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, coğrafi işaret tescilli 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluşturuldu.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Likya Fethiye Kadın Girişimi Kooperatifi ve Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde belediyeye ait farklı alanlardaki 180 dönümlük "Bizim bahçe" projesi başlatıldı. Bu kapsamda Karakeçililer Mahallesi'ne 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluşturuldu. Bölgedeki 5 dönüm araziye de Kaya nohudu ekildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, törende yaptığı konuşmada, belediyenin 180 dönüm arazisi olduğunu söyledi.

Likya Fethiye Kadın Girişimi Kooperatifi ile arazilerde üretim yaparak ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini anlatan Karaca, "Bölgemiz yoğunluk olarak turizm bölgesi. Büyük bölümü daha önce tarımdı. Ancak Seydikemer ilçe olduktan sonra Fethiye'nin yüzde 75'i turizmle ilgilenmektedir. Bizler de sadece tarım değil, turizm adına da gereken desteği veriyoruz." dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise unutulmaya yüz tutmuş Fethiye kaya incirinin alınan coğrafi işaretle canlandırdıklarını ifade etti.

Likya Fethiye Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca da dikilen fidanlarla Fethiye kaya incirinin yok olmasını önleme noktasında adım atıldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Denizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıDenizli'de 11 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 26 Şubat Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:35
Öğle
13:25
İkindi
16:33
Akşam
19:04
Yatsı
20:18
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evinin rengine boyattı! Bakın kaç para harcadı

Evinin rengine boyattı! Bakın kaç para harcadı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.