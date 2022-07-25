Coğrafya Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üzerinde yaşadığımız dünyanın geçmişteki ve şimdiki yapısının incelenmesi, karşılaştırılması, dünyayı şekillendiren etkenlerin neler olduğu, Türkiye’nin yer şekilleri, jeolojik yapısı ve bu yapının insanlar üzerindeki etkisi gibi konular, Coğrafya Öğretmenliği bölümünün en temel konuları arasında yer alır. Bu konulara ilgi duyup hem öğrenmek hem de öğrendiklerini öğrencilerine öğretmek isteyen biriyseniz, Coğrafya Öğretmenliği tercih etmeniz ideal bir seçim olacaktır.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Coğrafya Öğretmenliği mezunları, eğitim hayatında yer alırlar. Öğrencilerin bölüm dersleri hakkında bilgi edinmesini sağlayarak eğitim sürecinde etkin rol oynarlar. Bu bölümden mezun olan kişiler eğitim hayatına fayda sağlayarak yeni öğrenciler yetiştirir.

Coğrafya öğretmenliği bölümü okuyan kişiler, 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra eğitim kurumlarında iş bulabilmektedir. Bölümün amacı ise öğrencilerin coğrafya bilgisini arttırmak ve eğitim alanına katkılar sunmaktır.

Coğrafya Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Coğrafya öğretmenliği mezunları, eğitim hayatını başarı ile tamamladıktan sonra Coğrafya Öğretmenliği unvanını alır. Meslek hayatına atılan mezunlar, yeni öğrencilere temel coğrafya bilgilerinden başlayarak detaylı ve verimli bir şekilde coğrafya dersini öğretir.

Coğrafya Öğretmenliği Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, diledikleri takdirde formasyon alarak sosyal bilgiler öğretmenliği de yapabilmektedir. Akademik kariyer planı yapan öğrenciler de eğitim hayatına devam ederek, üniversitede öğrenci yetiştirebilmektedir. Bunun yanı sıra Coğrafya öğretmeni olarak eğittim kurumlarında çalışabilmektedir.

Coğrafya Öğretmenliği Mezunları Nerelerde Çalışır?

Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler, hem kamu hem de özel eğitim kurumlarında çalışabilmektedir. Coğrafya öğretmenliği unvanını almış kişilerin bazı sınavları başarı ile geçmesi gerekir.

Coğrafya öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları elde edebilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı alması gerekir. İstenilen puanı alan öğrenciler, devlet okullarında Coğrafya öğretmenliği unvanı ile göreve başlamaktadır.

Coğrafya Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Özel sektörde çalışmayı tercih eden kişiler, özel eğitim kurumları ile mülakat yaparak iş başvurusunda bulunabilir. Başvurusu kabul edilen adaylar, yeni öğrenciler yetiştirmek üzere göreve başlar.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Coğrafya Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Fakültesi kapsamında eğitim verilen 4 yıllık lisans bölümüdür. Öğrencilerin 240 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Gerekli krediyi tamamladıktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar. Buna ek olarak dersleri başarı ile geçmelerinin yanı sıra diğer mezuniyet şartlarını da tamamlamaları da beklenir.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Coğrafya Öğretmenliği bölümü öğrencileri, 4 bahar 4 güz olmak üzere toplam 8 dönemlik eğitim alırlar. Bu eğitim sürecinde öğretmenlik mesleği ve sosyal bilgiler dersi hakkında bilgi sahibi olabilecekleri derslere girerler. Bu dersler;

Fiziki Coğrafya,

Beşeri Coğrafya,

Klimatoloji,

Jeomorfolojinin Temelleri,

Harita Bilgisi ve Kartografya,

Toprak Coğrafyası,

Gelişim Psikolojisi,

Genel Ekonomik Coğrafya,

Yerleşim Coğrafyası,

Hidrografya,

Coğrafi Bilgi Sistemleri,

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları,

Paleocoğrafya,

Program Geliştirme ve Öğretme

Bu dersler Coğrafya Öğretmenliği bölümünün temel dersleridir. Tüm bu derslere ek olarak öğrenciler seçmeli derslere de girebilmektedir. Coğrafya Öğretmenliği bölümündeki bir öğrenci 4 yıl boyunca bu derslerden sorumlu olmaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, ‘’Coğrafya Öğretmenliği Lisans Diploması’’ almaya hak kazanacaktır. Bu bölümden mezun olanlar ‘’Coğrafya Öğretmenliği’’ unvanını almaktadır.

Coğrafya Öğretmenliği Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları

Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler, coğrafya konusu ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki öğrencilere, hangi metot ve yöntemler kullanılarak öğretilmesi gerektiğini bilmelidir. Coğrafya Öğretmenliği bölümünde bu konular en ince detaylara kadar öğretilmektedir. Tüm bunlara ek olarak Coğrafya öğretmenliği mezunlarını, çalışma hayatında büyük görev ve sorumluluklar beklemektedir. Bunlar;