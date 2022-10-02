"Çoğunu sildim" dedikten sonra paylaştı! Serel Yereli sırt dekoltesiyle beğeni topladı

Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti. Londra'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Yereli, şu sıralar Türkiye'de bulunuyor. Ailesiyle vakit geçiren Yereli son olarak sosyal medyadan bazı pozlarını kaldırmaya karar verdi.

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli "Fotoğraflarımın çoğunu sildim" dedi.

Ancak Yereli daha sonra yeni pozlar verip yeni paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Siyah sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren Serel Yereli sade tarzı ve güzelliğiyle beğeni topladı.



