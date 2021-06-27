Çok Güzel Hareketler 2 programında yaprak dökümü

Üçüncü sezonunu geride bırakan, her pazar akşamı Kanal D'de yayınlanan tiyatro programı Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü yaşanıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmeni olduğu ve eğitmen olarak bulunduğu ekipte bazı oyuncular ayrılık kararı aldılar. İlk açıklama Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan geldi.

İki ismin ayrılığının ardından diğer kararlar da peş peşe açıklanmaya başladı. Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ekipten ayrıldıklarını duyurdular.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 BİTİYOR MU?

Programın hayranları aniden gelen bu ayrılık kararlarının ardından programın bitip bitmeyeceği sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonda da devam edecek. Ancak kadroda oyuncular anlamında yenilikler olacak.

Daha önce duyurusu yapılan oyunculuk seçmeleri tamamlandı. Yeni sezonda bu seçmeler üzerinden seçilen genç oyuncular ekiple beraber sahneye çıkacaklar.

