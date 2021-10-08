Çok Güzel Hareketler 2'ye Squid Game skeci damga vuracak!

Kanal D'nin sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 11 Ekim Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümüne Squid Game skeci damga vuracak. Dizideki meşhur kırmızı ışık yeşil ışık sahnesi ise, skeçte 'beyaz gül kırmızı gül' olarak kullanılması da fragmanı izleyenleri güldürdü.

İZLENME REKORLARI KIRDI

Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Geçen ay gösterime girdiğinden bu yana fenomene dönüşen dizi birçok ülkede listede ilk sırada yer alıyor, platformun en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor.



