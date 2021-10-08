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Çok Güzel Hareketler 2'ye Squid Game skeci damga vuracak!

08.10.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'teki Güney Kore dizisi Squid Game dünya çapında büyük yankı uyandırdı. İzlenme rekorları kıran ve kısa sürede fenomen haline gelen Squid Game dizisi, Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni bölümünde skeç haline geldi. Programın genç oyuncuları, yeni bölümdeki Squid Game skeciyle izleyenleri güldürecek.

Kanal D'nin sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 11 Ekim Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümüne Squid Game skeci damga vuracak. Dizideki meşhur kırmızı ışık yeşil ışık sahnesi ise, skeçte 'beyaz gül kırmızı gül' olarak kullanılması da fragmanı izleyenleri güldürdü.

İZLENME REKORLARI KIRDI

Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Geçen ay gösterime girdiğinden bu yana fenomene dönüşen dizi birçok ülkede listede ilk sırada yer alıyor, platformun en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor.


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Çok Güzel Hareketler 2
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