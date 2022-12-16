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Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın sevilen ismiydi! Acun Ilıcalı açıkladı... Murat Eken, Survivor'a katılacak

16.12.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor programının yarışmacıları belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Berdan Mardini ve Ümit Erdim'den sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın oyuncularından Murat Eken'in de Survivor'a katılacağını duyurdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın sevilen ismiydi! Acun Ilıcalı açıkladı... Murat Eken, Survivor'a katılacak

Son dakika: 'Survivor'da yarışmacılar kim?' sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonda yarışacak olan Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in isimlerini açıklamıştı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR İLE TANINDI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın sevilen oyuncusu Murat Eken'in de Survivor'da yarışacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı paylaşımında "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.


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