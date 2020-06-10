Çok konuşulacak sözler: Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar'ın, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımı teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.
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