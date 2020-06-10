Çok konuşulacak sözler: Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar 'ın, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımı teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen ara bu hafta sona eriyor. Fenerbahçe, 12 Haziran Cuma günü Kayserispor'la karşılaşıyor.

Ersun Yanal'ı gönderdikten sonra teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe, kalan 8 haftalık süreç için Futbol Altyapı Koordinatörlüğü'nün başına getirdiği Tahir Karapınar'ı teknik direktör olarak görevlendirdi.