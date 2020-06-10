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Çok konuşulacak sözler: Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.06.2020 08:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de son 8 haftada takımı Tahir Karapınar'a emanet etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Karapınar'ın takımın başına geçmesiyle ilgili tweetler atarak tepkilerini gösterdi. Bir Fenerbahçeli taraftar sosyal medyadan yaptığı yorumda, "Kariyerinde Louis van Gaal, Tite, Luiz Felipe Scolari'yle çalışan Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar'ın, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımı teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacağını açıkladı.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen ara bu hafta sona eriyor. Fenerbahçe, 12 Haziran Cuma günü Kayserispor'la karşılaşıyor.
Ersun Yanal'ı gönderdikten sonra teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe, kalan 8 haftalık süreç için Futbol Altyapı Koordinatörlüğü'nün başına getirdiği Tahir Karapınar'ı teknik direktör olarak görevlendirdi.
Sarı lacivertli takımın, Tahir Karapınar'ı kalan 8 haftada takımın başına getirmesini açıklaması sonrasında sosyal medyada taraftarlar tepkilerini gösterdi.
İşte yapılan Tahir Karapınar yorumları:
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