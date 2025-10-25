SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Çok konuşulmuştu! Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması

Beşiktaş’ta kaptanlığı alınan ve son dönemde yedek kalan Mert Günok, yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Deneyimli kaleci, kaptanlık değişikliğini olgunlukla karşıladığını belirterek, “Her zaman Beşiktaş’ın menfaatlerini ön planda tuttum. Oynasam da oynamasam da kulübüm için mücadele etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Çok konuşulmuştu! Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması
Berker İşleyen
Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta kaptanlığı alınan ve daha sonra yedek kalan Mert Günok, açıklamada bulundu.

Mert Günok'un açıklaması şu şekilde:

Çok konuşulmuştu! Beşiktaş ın tecrübeli kalecisi Mert Günok tan kaptanlık açıklaması 1

"Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm birkaç noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Dört sene önce Beşiktaş'a transfer olduğumda daha ilk aylarımda çok talihsiz bir şekilde sakatlandım. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş'ın hem görev verildikçe milli takımımızın kalesini korudum.

Beşiktaş'ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya her çıktığımda Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış efsane büyüklerimizden örnek aldığım şekilde davranmaya özen gösterdim. Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze yakışan şekilde ve kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim.

Bu sezona takım olarak iyi başlamadık.

Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alperen Şengün 2. maçta da yapacağını yaptı!Alperen Şengün 2. maçta da yapacağını yaptı!
Tüm salon ayakta alkışladı! İşte F.Bahçe'nin Ali Koç'a borcuTüm salon ayakta alkışladı! İşte F.Bahçe'nin Ali Koç'a borcu
Anahtar Kelimeler:
Kaptan Mert Günok son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.