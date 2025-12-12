SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
Emre Şen

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Starsbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsunspor'dan devraldı. Samsunspor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, ikinci sıraya yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya): 3-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-1

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre): 0-0

Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa): 0-1

Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere): 0-3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçlarıUEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Fenerbahçe'de "Talisca" fırtınası! 100 yıllık çınarda bunu başaran ilk isim oldu!Fenerbahçe'de "Talisca" fırtınası! 100 yıllık çınarda bunu başaran ilk isim oldu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uefa konferans ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!

Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı: 'TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'

Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı: 'TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.