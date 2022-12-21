''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi

3 çocuk annesi büyük beden model Ashley Graham, yaklaşık 20 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında iddialı stilini paylaştı.

Graham'ın paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham, bütün sevgilileriyle cinsel ilişki yaşadığı için depresyona girdiğini ''Böyle devam etseydi ya kiliseye ya da rehabilitasyona gidecektim'' sözleriyle anlatmıştı.

Ashley Graham, yönetmen eşi Justin Ervin ile evlenene kadar sevişmediğini itiraf etmişti.

Graham, eşinin bir aile kurmak istediğini, bu nedenle kararlarına saygı duyduğunu anlatmıştı.



