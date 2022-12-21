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''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi

21.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarpıcı itiraflarıyla sık sık adından söz ettiren ABD'li model Ashley Graham, yine sınırları zorladı. Yeşil tonlarında bir mini elbise tercih eden Graham, göğüs dekoltesini sergiledi.

''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi

3 çocuk annesi büyük beden model Ashley Graham, yaklaşık 20 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında iddialı stilini paylaştı.

''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi

Graham'ın paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.

''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen Ashley Graham, bütün sevgilileriyle cinsel ilişki yaşadığı için depresyona girdiğini ''Böyle devam etseydi ya kiliseye ya da rehabilitasyona gidecektim'' sözleriyle anlatmıştı.

''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi

Ashley Graham, yönetmen eşi Justin Ervin ile evlenene kadar sevişmediğini itiraf etmişti.

''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi

Graham, eşinin bir aile kurmak istediğini, bu nedenle kararlarına saygı duyduğunu anlatmıştı.

''Çok seviştiğim için rehabilitasyona gidecektim'' demişti! Ashley Graham yine dekoltesini sergiledi


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