Çok tartışılmıştı, VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının düğümü çözüldü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Açıklanan VAR kayıtlarında Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde çok tartışılan pozisyonun kayıtları da ortaya çıktı.

İŞTE BENJAMİN BRAND VE CİHAN AYDIN ARASINDAKİ DİYALOG

VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."

AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."

Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."

Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."

VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."

Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."

VAR: "Onaylıyorum."