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Çok tartışılmıştı, VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının düğümü çözüldü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.04.2024 20:22
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok konuşulan maçı olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı Sivasspor karşılaşmasının son dakikasında verilen penaltının düğümü de açıklanan VAR kayıtları sonrası çözülmüş oldu. İşte detaylar...

Çok tartışılmıştı, VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının düğümü çözüldü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Açıklanan VAR kayıtlarında Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde çok tartışılan pozisyonun kayıtları da ortaya çıktı.

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VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."

AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."

Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."

Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."

VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."

Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."

VAR: "Onaylıyorum."


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