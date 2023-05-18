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Çokça nasıl yazılır, çokça yazımı nasıl olmalıdır? Çokça ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi kurallarına uymak büyük önem taşır. Dilbilgisi konuları arasında öne çıkan başlıklardan biri yazım (imla) kurallarıdır. Dilimizde çok fazla sözcük olduğu için bazı kelimelerin yazımında yanlışlıklar yapılabilir. Sözcüklerin doğru yazımıyla ile ilgili bilgi almak için yazım kılavuzlarına bakılması önemlidir. Çokça sözcüğü de yazımında hata yapılan ve doğru yazılışı merak edilen kelimeler arasında yer alır. Peki, çokça yazımı nasıl olmalıdır?

Çokça nasıl yazılır, çokça yazımı nasıl olmalıdır? Çokça ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yaygın bir şekilde kullanılan sözcüklerden biri çokça kelimesidir. Bu sözcük Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime aslında “çok” sözcüğünün sonuna “ca” eki getirilerek türetilmiş bir sözcüktür. Ancak kelimenin sonuna getirilen ca eki ünsüz sertleşmeden dolayı “ça” olarak kullanılmaktadır. Sert ünsüzle sonlanan bazı sözcükler, c harfi ile başlayan bir ek aldığında ünsüz sertleşmesi meydana gelir ve bu c harfi ç harfine dönüşür.

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Çokça nasıl yazılır?

Çokça sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime karşımıza bazen "çokca" bazen de "çok ça" şeklinde çıkmaktadır. Ancak her iki yazım stili de imla kurallarına göre hatalıdır. Çokça yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak için sözlüklerden faydalanılabilir. Kelimelerin doğru yazılış biçimleriyle alakalı en güvenilir kaynakların başında Türk Dil Kurumu gelmektedir. Bu kurumun sözlük ve kılavuzları incelenerek sözcüklerin imla kurallarına uygun bir şekilde nasıl yazıldığı öğrenilebilir. Dilimizde çok sık kullanılan çokça TDK sözlüğe göre şu anlamı taşır:

  • (Zarf) Fazlaca, aşırı fazla, fazla oranda
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Çokça ayrı mı yazılır?

Türkçemizde yer alan kelimeleri yazarken doğru bir şekilde yazmamız büyük önem taşır. Sözcüklerin yazımında hata yapıldığında manalarında da farklılıklar gözlenebilir. Bu sebepten ötürü kelimeleri kullanmadan önce yazılışıyla ilgili bilgi almak için sözlüklere göz atmak gerekir. Çokça TDK kurallarına göre birleşik yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Çokça kelimesiyle alakalı yapılan imla hatalarından biri bu sözcüğün ayrı bir şekilde yazılmasıdır.

Günümüzde pek çok kişi çokça bitişik mi yazılır sorusunun cevabını merak eder. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre yazım şekli bitişik bir şekilde olmalıdır. Yani bu kelimenin ayrı bir şekilde yazılması, yazım kurallarına göre yanlıştır. Bu sözcüğün ayrı yazılması yazım kurallarına aykırıdır. Türk Dil Kurumunda bu kelimenin bitişik yazılması gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre çokça doğru yazılışı şöyledir:

  • Çokça (doğru kullanım)
  • Çok ça (yanlış kullanım)
  • Çokca (yanlış kullanım)
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