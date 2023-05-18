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Ön söz nasıl yazılır, ön söz yazımı nasıl olmalıdır? Ön söz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

04.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kitapların önemli bölümlerinden birini ifade eden ön söz sözcüğünün yazımı konusunda yaygın olarak yapılan bir hata vardır. Bu nedenle ön söz sözcüğünün doğru yazılışı, TDK tarafından kullanıcılara sunulan güncel ve güvenilir bilgiler çerçevesinde açıklanmalıdır. Daha sonra ön söz kelimesiyle oluşturulan cümle örneklerine de göz atan kişiler, bu birleşik sözcüğün doğru yazılışını tam olarak öğrenebilir. Peki, ön söz yazımı nasıl olmalıdır?

Ön söz nasıl yazılır, ön söz yazımı nasıl olmalıdır? Ön söz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ayrı veya bitişik olarak yazılan çeşitli birleşik sözcüklerin Türkçeyi zenginleştirdiği bilinir. Bu nedenle Türkçe yazım kurallarına uyulması bakımından birleşik kelimelerin doğru yazılışlarının açıklanması önemlidir. Ön söz de iki ayrı kelimenin bir araya getirilmesi sonucunda oluştuğu görülen birleşik sözcüklerdendir. Dolayısıyla bu sözcüğe yönelik olarak en çok sorgulanan konulardan biriyle ilişkili olan "Ön söz bitişik mi yazılır?" sorusu cevaplanmalıdır.

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Ön söz nasıl yazılır?

Söz başı, ön deyi ve mukaddime olarak da adlandırılan ön söz TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında nasıl yazılması gerektiği açıklanan birleşik sözcüklerdendir. Bu birleşik sözcüğün yazılı dildeki doğru kullanımının sıklıkla araştırılmasının temel nedeni ise bazı durumlarda ayrı mı bitişik mi yazıldığının karıştırılmasıdır. Ancak ön söz doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla ayrı yazılan birleşik kelimelere yönelik olan belli bir kuralın bilinmesi yeterlidir. Dolayısıyla "Ön söz ayrı mı yazılır?" sorusu da bu doğrultuda "evet" yanıtıyla buluşturulabilir.

Ayrı olarak yazılması gereken birleşik sözcüklerden biri olan ön söz, iki ayrı kelimeden oluşur. Bu sözcüklerin ön ve söz olduğu görülür. Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu'nda ise ön kelimesinin başa getirilmesi ile oluşturulduğu görülen birleşik sözcüklerin ayrı olarak yazıldığı belirtilir. Dolayısıyla doğru ve yanlış olan ön söz yazımı aşağıdaki gibi gösterilebilir;

  • Önsöz (yanlış kullanım)
  • Ön söz (doğru kullanım)
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Ön söz bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu'nda ayrı olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisinde yer alan ön söz, kitapların giriş kısmında bulunan bir bölümü ifade eder. Bu sözcüğün TDK güncel sözlüğünde yer alan ayrıntılı tanımı ise "Kitapların giriş kısmına konulan; ilgili eserin amacını, işleniş biçimini ve konusunu anlatan sunuş, yazı, ön deyi, mukaddime, söz başı" şeklindedir. Kitapların biçimsel incelemesinde önemli bir yer tutan bu bölümü temsil eden ön sözün cümle içerisindeki kullanımını gösteren örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Okumaktan keyif aldığım o meşhur kitabın ön sözü bile beni etkilemeye yetmişti diyebilirim.
  • Bir kitabın ön sözü, o eserin içeriğine ve yazarın kullandığı üsluba yönelik bilgi edinmek için önemli bir yol göstericidir.
  • Kitap kurdu olarak nitelendirdiğimiz Ali, satın almadan önce her bir eserin ön sözünü itinayla okur.
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