Düzyazı nasıl yazılır, düzyazı yazımı nasıl olmalıdır? Düzyazı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimelerin birçoğunun pek çok farklı alanda terim sözcüğü olarak kullanıldığı görülür. Düzyazı da edebiyat alanında önemli bir sanatı ifade eden birleşik kelimeler arasındadır. İsim sözcüğü olan düzyazı, TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre doğru yazılışının nasıl olması gerektiği açıklanabilen kelimelerdendir. Bununla birlikte doğru yazılışının ayrı mı bitişik mi olduğuna değinilen düzyazı sözcüğünün cümle içerisindeki kullanımına örnek verilmesinde fayda vardır.

Düzyazı nasıl yazılır?

Edebiyat alanında yaygın olarak kullanılan pek çok birleşik sözcük mevcut iken, bu kelimelerin doğru yazılışlarının nasıl olduğu sıklıkla araştırılır. Çünkü birleşik kelimelere yönelik olarak en çok sorgulanan durumlar arasında bu sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazıldığı öne çıkar. Düzyazı da edebiyat alanında kullanılan isim sözcükleri arasındadır. Ancak düzyazı yazımının nasıl olması gerektiği, pek çok kişi tarafından bazı durumlarda karıştırılabilir.

Bu bağlamda doğru yanıtıyla buluşturulması gereken soru ise "Düzyazı bitişik mi yazılır?" olarak belirtilebilir. Düzyazı, yazılı dilde bu kelimeyi oluşturan iki ayrı sözcük arasında boşluk bırakılmayacak şekilde kullanılmalıdır. Yani TDK güncel çevrim içi sözlüğü kaynak olarak alındığı takdirde düzyazı doğru yazılışının aşağıdaki gibi olduğu görülür;

Düzyazı (doğru kullanım)

Düzyazı ayrı mı yazılır?

Şiir olmayan söz ve yazıyı ifade eden; mensur, inşa ve nesir olarak da adlandırılan düzyazı sözcüğünün bitişik olarak yazılması gerektiği görülür. Bu nedenle düzyazı TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda yer alan bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisine dahildir. Düzyazı sözcüğünün doğru yazılışının tam anlamıyla öğrenilmesi amacıyla bu kelimeyi içeren cümle örneklerine göz atılabilir. Dolayısıyla gerek günlük yaşamda gerek ise edebiyat alanına yönelik olan metinlerde kullanılan düzyazı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: