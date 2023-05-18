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Zarafet nasıl yazılır, zarafet yazımı nasıl olmalıdır? Zarafet mi zarafat mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük yönünden çok zengin bir dil olarak bilinir. Kelime sayısının fazla olması zaman zaman yazım hatalarının da yapılmasına neden olabilir. Sözcüklerde imla hatası yapıldığında ortaya anlamı bozulmuş cümleler çıkar. Bu yüzden kelimelerde yazım kurallarına uyulması büyük önem taşır. Zarafet kelimesi de en sık yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Peki, zarafet yazımı nasıl olmalıdır?

Zarafet nasıl yazılır, zarafet yazımı nasıl olmalıdır? Zarafet mi zarafat mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Zarafet sözcüğü gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Arapça zrf kökünden gelen “ẓarāfat” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Bu sözcüğün yazımıyla ilgili zarafet mi zarafat mı konusu çok tartışılan bir konudur. Kelimelerin hem manasını hem de yazım şeklini bilmek önemlidir. Çünkü bazı sözcüklerde imla hatası yapıldığında bambaşka anlamlar ortaya çıkabilir.

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Zarafet nasıl yazılır?

Dil bilgisi konuları arasında yer alan yazım kuralları, sözcüklerin doğru kullanılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle yazılı metinlerde kullandığımız kelimeleri doğru bir şekilde yazmalıyız. Yanlış yazılan bir sözcük, hem yazım hatasına hem de anlam kaymasına neden olabilmektedir. Zarafet kelimesi de çok sık yazım hatası yapılan sözcükler arasındadır. Zarafet yazımı ile alakalı en doğru bilgi için Türk Dil Kurumunun yayınları edilmelidir. Ayrıca bu sitede sözcüklerin manaları da yer almaktadır. Bu bağlamda zarafet TDK sözlüğe göre şu şekilde anlamlandırılmıştır:

  • (isim) İncelik ya da zariflik
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Zarafet mi zarafat mı?

Dilimizde bulunan sözcüklerin hem okunuş hem de yazılış stillerini iyi öğrenmemiz gerekmektedir. Kelimelerde yapılan herhangi bir imla hatası, o sözcüğün yanlış okunmasına da neden olabilir. Bu yüzden imla kurallarına harfiyen uymak büyük önem taşır. Zarafet kelimesi de yanlış yazıldığında okunuşunda değişime uğrayan sözcüklerden biridir. Zarafet TDK sözlüğüne göre “zarafet” şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcüğün zarafat olarak yazılması imla kurallarına aykırıdır. Sözcükleri kullanmadan önce yazım kılavuzlarına bakıp yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bunun için de en doğru kaynak Türk Dil Kurumudur. Buna göre zarafet doğru yazılışı ise şu şekildedir:

  • Zarafet (doğru kullanım)
  • Zarafat (yanlış kullanım)
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