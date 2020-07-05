YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın artmasıyla cadde ve parkların boşaldığı gözlendi.
Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 42 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor. Bazı gençler ise, hortum suyunu yağmurlama yaparak altında serinlemeye çalıştı. Suyun altında serinleme çalışan gençler, "Havalar çok sıcak ve bunaltıcı serinlemek için böyle bir çözüm bulduk" dedi.
Sıcaklıktan ötürü sınırın her iki yakasında insanlar sıcaktan dolayı dışarı çıkmadığı gözlemlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi

Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Emniyet Eczanesi
Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
İnanç Eczanesi
Merkez
Mavigök Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.