SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Cole Swider Anadolu Efes’te

1999 doğumlu 2.03 boyundaki dört numara, lise döneminde St. Andrew’s Lisesi formasıyla sergilediği 26.5 sayı, 11.2 ribaund, 3.1 asist, 1.9 top çalma ve 1.3 blok ortalamalarıyla Rhode Island bölgesinde Yılın Oyuncusu seçildi.

Cole Swider Anadolu Efes’te
Berker İşleyen

Üniversite kariyerine 2018 yılında Villanova formasıyla başlayan Swider, 2021 yılında ise Syracuse’a transfer oldu ve bu takımın ilk 5 power forveti olarak 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları tutturdu.

2022 yılında draft edilmemiş şekilde Los Angeles Lakers ile iki yönlü kontrat yapan başarılı oyuncu, bu organizasyonun G-League takımı South Bay Lakers’ın da formasını giydi. 2023 ??" 2024 sezonunda Detroit Pistons ile anlaşan Swider, 2024 ??" 2025 sezonunda ise Toronto Raptors ile iki yönlü kontrat imzaladı ve sezonu NBA maçlarıyla tamamladı.

Swider, Toronto Raptors formasıyla çıktığı NBA maçlarında 19.6 dakika süre alırken 7.4 sayı, 3.1 ribaund ve 0.3 asist ortalamaları tutturdu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehirspor ve Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacakEskişehirspor ve Bursaspor, doğa için dostluk maçına çıkacak
Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildiCrystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıran açıklama! "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı istiyor"

Serdal Adalı'dan ortalığı karıştıran açıklama! "Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı istiyor"

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.