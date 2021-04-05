SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Collina'dan VAR sözleri: "En büyük hedefimiz adil sonuç!"

Collina'dan VAR sözleri: "En büyük hedefimiz adil sonuç!"

05.04.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, en büyük amaçlarının teknolojiyle birlikte saha içerisinde adil sonuçların alınması olduğunu söyledi.

Collina'dan VAR sözleri: "En büyük hedefimiz adil sonuç!"

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, gelecek dönemdeki VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FIFA'nın hedefi, saha içerisinde mümkün olduğu kadar adil sonuçların alınmasıdır." diyerek sözlerine başlayan Collina, "Adil sonuç hedefimize teknoloji yardım edebilir. FIFA Başkanı Infantino'nun en büyük hedefi ve gelecek vizyonu, tüm dünya için VAR'ın daha karşılanabilir ve uygulanabilir olmasıdır. VAR'ı daha düşük kamerayla en etkin şekilde kullanmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NDA KADIN HAKEM SÜRPRİZİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yöneten hakem üçlüsü Edina Alves Batista, Neuza Back ve Mariana De Almeida hakkında konuşan Collina, "Edina'nın ve yardımcılarının iyi performanslarıyla çok mutlu olduk. Bizim için sürpriz olmadı bu performansı. Biz onu kalitesinden ötürü seçtik." dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda kadın hakemlerin maç yönetip yönetemeyeceğine dair gelen soruya Collina, "Hakemleri hazırlıyoruz. Ancak, hazırladığımız hakemleri erkek veya kadın hakem diyerek seçmiyoruz. Tek kriterimiz kalite." cevabını verdi.

İtalyan eski hakem, "Karar vermek için zamanımız var. Kadın ya da erkek fark etmez, tüm hakemler kaliteleri ve yetenekleri ölçüsünde bu turnuvanın bir parçası olacak. Ben hayatım boyunca iki kez Dünya Kupası heyecanı yaşadım ve kesinlikle muazzamdı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Orkun Kökçü'nün korona testi pozitif çıktıOrkun Kökçü'nün korona testi pozitif çıktı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Diğer Haberler

Collina'dan VAR sözleri: "En büyük hedefimiz adil sonuç!"

FIFA'dan VAR açıklaması

Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

Orkun Kökçü'nün korona testi pozitif çıktı

Fredy Guarin kanlar içinde gözaltına alındı

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

44 yaşında, 31. takımına imza attı

44 yaşında, 31. takımına imza attı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuçlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuçlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuçlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuçlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.