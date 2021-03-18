Çolpan İlhan kimdir? Çolpan İlhan neden öldü?

77 yaşında hayatını kaybeden Çolpan İlhan, gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Usta oyuncu Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan, ilk sinema filmi olan Kamelyalı Kadın'da başrol oynamıştır. Bugüne kadar pek çok dizi, film ve tiyatroda rol alan Çolpan İlhan 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür. İşte, Çolpan İlhan'ın biyografisi...

ÇOLPAN İLHAN KİMDİR?

Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimine Balıkesir Lisesi’nde başlayan İlhan, Kandilli Kız Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünü tamamlayan Çolpan İlhan o yıllarda arkadaşları ile birlikte kurduğu Akademi Tiyatrosu’nda oyunlar hazırladı.

İlk sinema deneyimini 1957 yılında oynadığı Kamelyalı Kadın filmindeki başrol ile yaşayan İlhan, aynı yıl Münir Özkur ve Uğur Başaran ile birlikte Sevgili Gölge oyununda ilk profesyonel tiyatro deneyimini yaşamıştır.

Üç sezon boyunca Küçük Sahne’de aktif olarak rol aldıktan sonra Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu’nda Müfit Ofluoğlu ile birlikte Tersine Dönen Şemsiye oyununda yer aldı. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yapan Çolpan İlhan, oğlu Kerem Alışık’ı kucağına aldıktan sonra bir süre oyunculuğa ara vermiş ancak 1960 yılında geri dönmüştür.