Çolpan İlhan kimdir? Çolpan İlhan neden öldü?

77 yaşında hayatını kaybeden Çolpan İlhan, gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Usta oyuncu Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan, ilk sinema filmi olan Kamelyalı Kadın'da başrol oynamıştır. Bugüne kadar pek çok dizi, film ve tiyatroda rol alan Çolpan İlhan 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür. İşte, Çolpan İlhan'ın biyografisi...
ÇOLPAN İLHAN KİMDİR?
Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimine Balıkesir Lisesi’nde başlayan İlhan, Kandilli Kız Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünü tamamlayan Çolpan İlhan o yıllarda arkadaşları ile birlikte kurduğu Akademi Tiyatrosu’nda oyunlar hazırladı.
İlk sinema deneyimini 1957 yılında oynadığı Kamelyalı Kadın filmindeki başrol ile yaşayan İlhan, aynı yıl Münir Özkur ve Uğur Başaran ile birlikte Sevgili Gölge oyununda ilk profesyonel tiyatro deneyimini yaşamıştır.
Üç sezon boyunca Küçük Sahne’de aktif olarak rol aldıktan sonra Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu’nda Müfit Ofluoğlu ile birlikte Tersine Dönen Şemsiye oyununda yer aldı. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yapan Çolpan İlhan, oğlu Kerem Alışık’ı kucağına aldıktan sonra bir süre oyunculuğa ara vermiş ancak 1960 yılında geri dönmüştür.
1970 yılına kadar etkin olarak sinema oyunculuğu yapan Çolpan İlhan daha sonra moda çizimlerine yönelmiştir. Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen İlhan, aynı zamanda Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin de kurucusudur. Usta sanatçı Çolpan İlhan 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş ve hayat arkadaşı Sadri Alışık’ın yanına defnedilmiştir
ÇOLPAN İLHAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
Barut Fıçısı (1963)
Bütün Suçumuz Sevmek (1963)
Kamil Abi (1963)
Korkusuz Kabadayı (1963)
Temem Bilakis (1963)
Zorla Evlendik (1963)
İkimize Bir Dünya (1962)
Sonbahar Yaprakları (1962)
Ver Elini İstanbul (1962)
Allah Cezanı Versin Osman Bey (1961)
Silahlar Konuşuyor (1961)
Aşkın Saati Gelince (1961)
Cumbadan Rumbaya (1961)
Avare Mustafa (1961)
Sepetçioğlu (1961)
Hayatım Sana Feda (1959)
Kalpaklılar (1959)
Şeytan Mayası (1959)
Yalnızlar Rıhtımı (1959)
Zümrüt (1959)
Asi Evlat (1958)
Bir Şoförün Gizli Defteri (1958)
Yaşamak Hakkımdır (1958)
Ak Altın (1957)
Kamelyalı Kadın (1957)
Sokak Kızı (1966)
Kolejli Kızın Aşkı (1966)
Allahaısmarladık (1966)
Boyacı (1966)
El Kızı (1966)
İdam Mahkumu (1966)
Kenar Mahalle (1966)
Kıskanç Kadın (1966)
Namus Kanla Yazılır (1966)
Siyah Gül (1966)
Turist Ömer Almanya'da (1966)
Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965)
Seven Kadın Unutmaz (1965)
Ekmekçi Kadın (1965)
Şakayla Karışık (1965)
Berduş Milyoner (1965)
Bir Garip Adam (1965)
Kocamın Nişanlısı (1965)
Komşunun Tavuğu (1965)
Tamirci Parçası (1965)
Yankesicinin Aşkı (1965)
Zennube (1965)
Ahtapotun Kolları (1964)
Şu Kızların Elinden (1964)
Turist Ömer (1964)
Fatoş Talihsiz Yavru (1970)
Galatalı Fatma (1969)
İki yetime (1969)
İnleyen Nağmeler (1969)
Kaldırım Çiçeği (1969)
Sonbahar Rüzgarları (1969)
Cemile (1968)
Hicran Gecesi (1968)
Kaderin Cilvesi (1967)
Ağır Suç (1967)
Ağlayan Kadın (1967)
Akşamcı (1967)
Marko Paşa (1967)
Sinekli Bakkal (1967)
Yıkılan Gurur (1967)
Zehirli Hayat (1967)
Sokak Kızı (1966)
Kolejli Kızın Aşkı (1966)
Allahaısmarladık (1966)
Boyacı (1966)
El Kızı (1966)
İdam Mahkumu (1966)
Kenar Mahalle (1966)
Kıskanç Kadın (1966)
Namus Kanla Yazılır (1966)
Siyah Gül (1966)
Turist Ömer Almanya'da (1966)
Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965)
Seven Kadın Unutmaz (1965)
Ekmekçi Kadın (1965)
Şakayla Karışık (1965)
Berduş Milyoner (1965)
Bir Garip Adam (1965)
Kocamın Nişanlısı (1965)
Komşunun Tavuğu (1965)
Tamirci Parçası (1965)
Yankesicinin Aşkı (1965)
Zennube (1965)
Ahtapotun Kolları (1964)
Şu Kızların Elinden (1964)
Turist Ömer (1964)
Barut Fıçısı (1963)
Bütün Suçumuz Sevmek (1963)
Kamil Abi (1963)
Korkusuz Kabadayı (1963)
Temem Bilakis (1963)
Zorla Evlendik (1963)
İkimize Bir Dünya (1962)
Sonbahar Yaprakları (1962)
Ver Elini İstanbul (1962)
Allah Cezanı Versin Osman Bey (1961)
Silahlar Konuşuyor (1961)
Aşkın Saati Gelince (1961)
Cumbadan Rumbaya (1961)
Avare Mustafa (1961)
Sepetçioğlu (1961)
Hayatım Sana Feda (1959)
Kalpaklılar (1959)
Şeytan Mayası (1959)
Yalnızlar Rıhtımı (1959)
Zümrüt (1959)
Asi Evlat (1958)
Bir Şoförün Gizli Defteri (1958)
Yaşamak Hakkımdır (1958)
Ak Altın (1957)
Kamelyalı Kadın (1957)