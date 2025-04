Tepki çekmişti... GAİN, Can Yaman'ın 'El Turco' dizisini yayından kaldırdı! Gerekçesi dikkat çekti

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman her açıklaması ve her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu son olarak 'El Turco' dizisini ile adından söz ettirmişti.

Bir süredir İtalya'da yaşayan ve Türkiye'de hakkında haberler çıkınca tepki göstermesiyle gündeme gelen Can Yaman son olarak verdiği bir röportajda ‘Türkiye mi? İtalya mı?’ sorusuna yanıt vermiş ve İtalya'yı tercih etmesiyle tepki çekmişti.

GAİN, dizinin başrol oyuncusu Can Yaman’ın açıklamalarını gerekçe göstererek ‘El Turco’yu platformdan kaldırdı. GAİN karara gerekçe olarak ‘Türk milletinin duyarlılıkları ve hassasiyetlerini’ gösterdi.

Platformun açıklaması şöyle:



''Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

‘El Turco’ dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır.

Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak ‘El Turco’ dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır.

GAİN olarak; bu toprakların kültürünü ve tarihini evrensel bir dille anlatma misyonumuzu sürdürmeye, farklılıkları bir araya getiren, saygılı ve kapsayıcı yapımlarla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.''