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Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan 25 çölyak hastası vatandaşa, glutensiz gıda yardımında bulundu.

Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan 25 çölyak hastası vatandaşa, glutensiz gıda yardımında bulundu.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çölyak hastalarının koronavirüsle mücadele sürecinde mağdur olmamaları için glutensiz gıda desteğinde bulunulmasını sağladı. Ömrü boyunca sadece glutensiz gıdalar tüketmek zorunda olan 25 hasta için glutensiz ürünlerin olduğu gıda paketi hazırlandı. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, gıda paketlerini vatandaşların evlerine giderek, teslim etti.

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Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

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