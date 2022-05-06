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Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı

06.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çölyak hastalığına dikkati çekmek için pedal çeviren bisikletliler Bursa'ya ulaştı

Kocaeli'den çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için dün Balıkesir'e doğru yola çıkan 12 bisikletli Bursa'ya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2. Glutensiz Yaşam Turu" Bursa ve Balıkesir'deki çölyakla yaşam dernekleri ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları (KOBİDOS) iş birliğiyle düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında, 264 kilometre pedal çevirecek bisikletliler, kentte ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına, içinde glutensiz ürünlerin olduğu koliler hediye etti.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen etkinlik kapsamında Yalova ve Balıkesir'de de çölyak hastalarına içinde glutensiz ürünlerin olduğu koliler dağıtılacak.

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