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Çömlekten yaptığı Gramofon ile dünya şampiyonu olan Taşhomcu’dan Karacasu’ya destek

22.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Birinci Uluslararası Karacasu Afrodisias Çömlek Festivali ve Sanat Çalıştayı’na katılacak olan çömlek tasarımında dünya şampiyonu olan ünlü çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Karacasulu çömlekçilere de örnek olacak.İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için topraktan yaptığı gramofon hunisi ile İtalya’da katıldığı dünya seramik yarışmasında şampiyon olduktan sonra ünü tüm Türkiye’ye yayıldı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Birinci Uluslararası Karacasu Afrodisias Çömlek Festivali ve Sanat Çalıştayı’na katılacak olan çömlek tasarımında dünya şampiyonu olan ünlü çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Karacasulu çömlekçilere de örnek olacak.
İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için topraktan yaptığı gramofon hunisi ile İtalya’da katıldığı dünya seramik yarışmasında şampiyon olduktan sonra ünü tüm Türkiye’ye yayıldı. Cep telefonu sesini yükselten topraktan yapılma gramofon ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve günde en az 6-7 çömlek gramofon hunisi yaparak hayatını kazanan Taşhomcu, “Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından Mayıs ayında Karacasu’da yapılacak olan çömlek festivali ve çalıştaya davet edildim. Karacasu’daki çömlekçiliğe katkıda bulunmak amacıyla yurt dışında edindiğim tecrübeleri paylaşmak adına buradayım. Karacasu’da çok farklı bir toprak var. Belki de dünyada bu renk ve özellikte toprak yok. Bunu daha ön plana çıkarabiliriz. Zaten amacımızda bu. Rusya’dan, İtalya’dan, İspanya’dan ustalar getirip, Menemen ve Avanos’taki ustaları da buraya getirip burada çok farklı işler yapabiliriz. Karacasu açısından da bu çok büyük bir tanıtım olur. Belki de önümüzdeki yıl İtalya’da yapılacak olan dünya yarışmasına Karacasulu sanatçılarımızı götürebilir ve Karacasu’yu ulusal alanda tanıtabiliriz" dedi.
Yaklaşık 45 yıldır çömlekçilik yaptığını ifade eden Ahmet Taşhomcu, “Uzun yıllardır birçok ülkeye giderek festivallere konuk oldum. Geçen yıl İtalya’da yapılan 36 ülkenin katıldığı çömlek dünya şampiyonasında birinci gelerek Türk Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okuttum. Daha sonra Rusya Kültür Bakanlığı’nın daveti ile Sibirya’da düzenlenen yarışmaya jüri üyesi olarak katıldım. Bu güne kadar edindiğim tecrübelerimi burada kullanabiliriz ve Karacasu’daki cevheri dünyaya tanıtabiliriz” açıklamasında bulundu.
“Tescilli Çömlek Gramofon”
2 yıl önce kendi tasarımı olan çömlek Gramofon Hunisi ile dünya şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Taşhomcu, “Tasarımı ve patenti bana ait olan gramofonumun üretimine devam ediyorum. Bu sene Temmuz ayında yapılacak olan yurt dışı yarışmaları pandemi nedeniyle yapılamıyor. Ama önümüzdeki yıl Karacasu’dan 2-3 ustayı dünya yarışmalarına götürmeyi planlıyorum” dedi.
Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için tamamı Menemen’e has kırmızı topraktan tasarladığı gramofon hunisini tanıttı. Müzik dinlemek için cep telefonu haznesine yerleştirildiğinde hoparlör etkisi oluşturan toprak gramofonun nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gösterdi. Estetik olarak retro bir hava içeren gramofonun, zevk ve beğeniye göre farklı renklerde satışa sunulduğunu da belirten Taşhomcu, seramik ustalarının tasarımla diledikleri her toprağa hayat verebileceklerini belirtti.

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