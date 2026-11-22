Como ile AEK, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stadio Giuseppe Sinigaglia sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Como, son dönemde etkileyici bir form grafiği sergiliyor. AEK ise zorlu bir deplasmanda mücadele edecek.
Como (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 19 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 26 puanla 5. sırada.
AEK (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 11 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 3 gol yedi.
Como, Avrupa'da son 4 maçında 3 galibiyet elde etti ve 19 gol atarak hücumda etkili olduğunu gösterdi. AEK, Yunanistan Süper Ligi'ndeki son maçında 4 galibiyet elde ederek ligde formda görünse de Şampiyonlar Ligi'ndeki savunma sorunları dikkat çekiyor.
Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Jesus Rodriguez (Sakat - Adale Problemi), Jayden Addai (Sakat - Kas Sakatlığı), Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
AEK kadrosunda Aboubakary Koita (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Oleksandr Zubkov (Sakat - Bacağı Kırık), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kaan Kairinen (Şüpheli) ve Joao Mario (Şüpheli) yer almıyor.
Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Yan Couto.
Okuyucu Yorumları 0 yorum