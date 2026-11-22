Şampiyonlar Ligi Como Salı 23:00 AEK

Como ile AEK, 24 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stadio Giuseppe Sinigaglia sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Como, son dönemde etkileyici bir form grafiği sergiliyor. AEK ise zorlu bir deplasmanda mücadele edecek.

Lig Durumu Como 5. İtalya Serie A Ligi O 12 G 8 B 2 M 2 P 26 20 Attığı Gol 10 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Como 20 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı C Como İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 1 / 0 Gol 7 – 1

Como (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 19 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 26 puanla 5. sırada.

AEK (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 11 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 3 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Como G M G G G tüm kulvarlar Como 2-0 Cagliari İtalya Serie A Ligi G

Inter 2-0 Como İtalya Serie A Ligi M

Lens 1-9 Como Şampiyonlar Ligi G

Como 1-0 Venezia İtalya Serie A Ligi G

Torino 1-3 Como İtalya Serie A Ligi G AEK tüm kulvarlar Kalamata 0-1 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G

AEK 2-1 Levadiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G

AEK 2-3 Real Madrid Şampiyonlar Ligi M

Panathinaikos 2-0 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 M

PAOK 3-1 AEK Yunanistan Kupası M

Maç öncesi değerlendirme

Como, Avrupa'da son 4 maçında 3 galibiyet elde etti ve 19 gol atarak hücumda etkili olduğunu gösterdi. AEK, Yunanistan Süper Ligi'ndeki son maçında 4 galibiyet elde ederek ligde formda görünse de Şampiyonlar Ligi'ndeki savunma sorunları dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Como 7 eksik Moise Kean Jesus Rodriguez Jayden Addai Assane Diao Willy Kambwala Adrian Lahdo Edoardo Goldaniga AEK 9 eksik Aboubakary Koita Frantzdy Pierrot Martin Georgiev Hakim Sahabo Christos Alexiou Oleksandr Zubkov Dereck Kutesa Kaan Kairinen Joao Mario

Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Jesus Rodriguez (Sakat - Adale Problemi), Jayden Addai (Sakat - Kas Sakatlığı), Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

AEK kadrosunda Aboubakary Koita (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Oleksandr Zubkov (Sakat - Bacağı Kırık), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kaan Kairinen (Şüpheli) ve Joao Mario (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Nico Paz Como 3 Gol 3 Asist Anastasios Douvikas Como 5 Gol 0 Asist Yan Couto Como 0 Gol 4 Asist Martin Baturina Como 3 Gol 1 Asist

Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Yan Couto.