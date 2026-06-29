Como'dan Davinson Sanchez bombası! Galatasaray'a ilk teklif yapıldı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Como, savunmasını yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibi, Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez için resmi teklifini iletti.

COMO'DAN SAVUNMAYA YILDIZ HAMLESİ

Serie A'da dikkat çeken bir sezon geçiren ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek Como, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın raporu doğrultusunda hareket eden İtalyan kulübü, savunmanın merkezine Avrupa tecrübesi yüksek bir isim kazandırmayı hedefliyor.

İLK TEKLİF GALATASARAY'A ULAŞTI

İtalyan basınından Il Giorno gazetesinin haberine göre; Como, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı stoper için 25 milyon euro bonservis talep ettiği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

FABREGAS KAMPA YETİŞMESİNİ İSTİYOR

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın, yeni transferlerin 16 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına yetişmesini istediği ifade edildi. Bu nedenle tarafların kısa süre içerisinde ortak bir noktada buluşması bekleniyor.

TURNUVADA ÖN PLANA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Kolombiya'nın Portekiz karşısında grup liderliğini garantilediği mücadelede Davinson Sanchez savunmadaki performansıyla ön plana çıktı. 7.5 reyting alan tecrübeli stoper, 10 savunma aksiyonu, 2 şut engelleme ve 1 pas arasıyla rakip hücumculara geçit vermezken, topu oyuna sokmadaki katkısıyla da dikkat çekti. Karşılaşmanın son bölümünde kaptanlık pazubandını da takan Sanchez, Kolombiya'nın K Grubu'nu zirvede tamamlamasında başrol oynayan isimlerden biri oldu.

VAN DIJK İLE YERİ DOLDURULABİLİR!

Galatasaray'ın, Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı alternatif planını da belirlediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kolombiyalı stoperin takımdan ayrılması halinde savunmanın liderliğini üstlenebilecek bir isim arayışına gireceği ve listenin ilk sırasında Virgil van Dijk'ın yer aldığı iddia edildi. Yönetimin, tecrübeli savunmacının transfer şartlarını yakından takip ettiği belirtiliyor.

GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Üç sezon önce Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez, kısa sürede Galatasaray savunmasının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı formayla 121 resmi maça çıkan deneyimli stoper, 10 gol ve 4 asistlik katkısıyla yalnızca savunmada değil hücumda da fark yarattı. Bu performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.