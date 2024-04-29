ÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Zeliha Güneş (24) bisikletiyle dolaşmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine geldi.

Sezai Ç. (65) idaresindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Kocadere köyü yakınlarında seyir halindeki Zeliha Güneş'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan ÇOMÜ öğrencisi Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zeliha Güneş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOMÜ'DEN TAZİYE MESAJI

ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.





