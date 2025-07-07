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CONCACAF Altın Kupa'yı Meksika kazandı! 10.kez kupayı müzesine götürdü...

CONCACAF finalinde Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 yenerek, 10. kez şampiyonluğa ulaştı ve turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.

CONCACAF Altın Kupa'yı Meksika kazandı! 10.kez kupayı müzesine götürdü...

CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Altın Kupa finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 yenen Meksika, şampiyon oldu.

ABD'nin Houston şehrinde NRG Stadı'nda oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri, Chris Richards'ın 4. dakikasında attığı golle öne geçerken Meksika, 27. dakikada Raul Jimenez'le beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Meksika, Edson Alvarez'in 77. dakikadaki kafa golüyle maçı 2-1 aldı.

10. KEZ ZAFERE ULAŞTI

CONCACAF Altın Kupa yı Meksika kazandı! 10.kez kupayı müzesine götürdü... 1

Meksika, 10. kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.
Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Meksika Şampiyon amerika birleşik devletleri
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