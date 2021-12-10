Concacaf Ligi'ndeki maçta oyuncunun başı bir anda alev aldı

Futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu olay dünya gündemine de yansıdı.

BAŞI BİR ANDA ALEV ALDI

Concacaf Ligi'ndeki maçta gol kutlaması sırasında rakip tribünden atılan bir meşale, Ruiz'e isabet edince oyuncunun başı bir anda alev aldı. Takım arkadaşları hemen müdahale etti ve sonrasında sağlık görevlileri tedavi altına aldı.

CONCACAF LİGİ NEDİR?

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'na verilen isimdir. 1961 yılında kurulan kuruluş bölgesindeki millî maçlar dışında, CONCACAF Altın Kupa ve Concacaf Şampiyonlar Ligi organizasyonlarını da düzenler.



