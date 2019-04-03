Conor McGregor'dan Khabib Nurmagomedov'a olay sözler: Senin karın bir havlu

Profesyonel dövüşü bıraktığını açıklayan McGregor, son olarak bel altı vurdu.

İşte haberin detayları

Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov dünyaya nefes kesen bir dövüş seyrettirmişti.

Rakibini yenen Khabib Nurmagomedov, bütün herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti.

McGregor'a devirdikten sonra kafesten atlayıp kavgaya karışan Nurmagomedov, "Dinime ve aileme küfür edenlerden kimse bahsetmiyor" sözlerini dile getirmişti.

Her şey Conor McGregor'un dövüşmeyi bırakacağına dair yaptığı açıklamasıyla başladı.

Dağıstanlı dövüşçü yendiği rakibi hakkında "Bıraktığını düşünmüyorum. Conor 'senden ayrılıyorum' deyip her zaman geri dönen kıskanç kadınlara benziyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine çılgına İrlandalı dövüşçü ise, rakibinin karısını aşağılayıcı İslami fobi içeren "Senin karın bir havlu" sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.