Conor McGregor, rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniye nakavt etti

UFC 246'da 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile dövüşen Conor McGregor, tarihin en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza attı.

Usta dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etmeyi başardı. Bu galibiyet, Conor McGregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak kayıtlara geçti. Conor McGregor daha önce Jose Aldo'yu 13 saniye nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı. McGregor maçın ardından yaptığı açıklamada rakibini nasıl mağlup ettiğinin sırrını anlattı.

İRLANDALI SPORCUNUN MÜCADELENİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

"Geri döndüm. Geri dönmek harika. Kopmayacağımı söylemiştim. Donald’ı kendi yüksek tekmesiyle yakaladım. Desteğiniz için teşekkürler. Bu siklette iyi hissediyorum. Çok formdayım. Daha yapacağım çok şey var. Bu gece parti yapacağım." Cerrone ise mağlubiyetin sebebini şu sözlerle açıkladı: Yüksek tekmeyle yakaladı beni. Omzuyla vurdu, böyle bir şey hiç görmedim. Dövüşmeyi ve sporu seviyorum. Hala buradayım."

İrlandalı boksör, uzun bir aranın ardından elde ettiği epik zafer sonrasında duygusal anlar yaşadı. Zaferin tadını sevgilisi Dee Devlin ile çıkaran McGregor, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Conor McGregor - Dee Devlin çifti mutluluklarını birbirlerine sarılarak yaşadı. McGregor ayrıca maçtan sonra rakibini de teselli etmeyi unutmadı.



