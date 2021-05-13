Conte ile Martinez antrenmanda boks yaptı

İtalya Serie A şampiyonu Inter'de Roma maçında oyundan alınan Lautaro Martinez, teknik direktör Antonio Conte ile sert bir tartışma yaşamıştı. Bugün ise Inter'in antrenman sahası ringe dönüştürüldü ve ikili arasında boks maçı düzenlendi. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Inter'in resmi hesabından paylaştığı o anlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

TARTIŞMA RİNGE TAŞINDI

İkili, ringe çevrilen antrenman sahasına boks eldivenleriyle çıkarken takımın golcü futbolcusu Lukaku da onları anons etti. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı anları Inter, resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

