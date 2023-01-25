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Çöp Adam 9. bölüm tek parça izle! Star Tv Çöp Adam 9. bölüm fragmanı ile son bölüm özeti!

25.01.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam 9. bölümü bu akşam Star Tv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta Çöp Adam'da Peri’yi kaybetmekten çok korkan Tamer, onu yine mahzende bulunca ani bir kararla Peri’ye evlenme teklifi etmişti. Çöp Adam 9. bölüm izleyecekler yeni bölümde yaşanacakları araştırmaya başladılar. Dizinin 9. son bölümünde Peri ile Berrin arasında ipler geriliyor. Çöp Adam 9. bölüm izle şeklinde aramalar hızlandı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz Star TV ile Çöp Adam 9. bölüm...

Çöp Adam 9. bölüm tek parça izle! Star Tv Çöp Adam 9. bölüm fragmanı ile son bölüm özeti!

Star Tv'nin Çöp Adam dizisi 9. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi her Çarşamba akşamı izleyicileri ekranı başına kilitliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden uyarlanan Çöp Adam'ın 9. böülümde heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Çöp Adam'ın 9. bölümünde Berrin ve Tamer'i birlikte gören Peri büyük tepki gösterir. Peri'nin bu hareketi Berrin'i boşanma kararından vazgeçirir.

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ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur.

Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.

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Bülent'in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem'in kafasını karıştırmıştır.

Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem'i sıkıştırır.

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Peri'nin çıkardığı son olay, Berrin'in karar değiştirmesine neden olur.

Boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri'ye meydan okumak için harekete geçince Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur.


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