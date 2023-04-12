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Çöp Adam bu akşam var mı, yok mu? Çöp Adam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 12 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı

12.04.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatanın yer aldığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümü Star Tv'nin 12 Nisan 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Dizinin sıkı takipçileri Çöp Adam'ın yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Çöp Adam bu akşam var mı, yok mu? Çöp Adam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Çöp Adam bu akşam var mı, yok mu? Çöp Adam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 12 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı

Çöp Adam'ın yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Çöp Adam her çarşamba akşamları Star Tv'de yayınlanıyor. Kanalın 12 Nisan Çarşamba gününe ait yayın akışında Çöp Adam'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Çöp Adam dizisi neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 12 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı...

ÇÖP ADAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Star Tv'de yayınlanan Çöp Adam dizisi çarşamba günleri yayınlanmakta. 12 Nisan 2023 Çarşamba akşamı Çöp Adam dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak ancak saat 22.30'da dizinin tekrar bölümü yayında olacak.

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ÇÖP ADAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star Tv'nin 12 Nisan 2023 Çarşamba tarihli yayın akışına göre, saat 20.30'da Beşiktaş Atletico Madrid maçı yayınlanacak.

Çöp Adam6

Beşiktaş ve Atletico Madrid depremzedeler yararına Together for Türkiye - Türkiye için Hep Birlikte adıyla karşı karşıya gelecek. Bu yüzden Çöp Adam bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü 19 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınlanacak.

Çöp Adam3

12 NİSAN 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Toprak ile Fidan

17.00 Söz

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2

20.30 Beşikta Atletico Madrid Maçı

22.30 Çöp Adam (tekrar)


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