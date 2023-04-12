Çöp Adam bu akşam var mı, yok mu? Çöp Adam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 12 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı

Çöp Adam'ın yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Çöp Adam her çarşamba akşamları Star Tv'de yayınlanıyor. Kanalın 12 Nisan Çarşamba gününe ait yayın akışında Çöp Adam'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Çöp Adam dizisi neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 12 Nisan 2023 Star Tv yayın akışı...

ÇÖP ADAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Star Tv'de yayınlanan Çöp Adam dizisi çarşamba günleri yayınlanmakta. 12 Nisan 2023 Çarşamba akşamı Çöp Adam dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak ancak saat 22.30'da dizinin tekrar bölümü yayında olacak.

ÇÖP ADAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star Tv'nin 12 Nisan 2023 Çarşamba tarihli yayın akışına göre, saat 20.30'da Beşiktaş Atletico Madrid maçı yayınlanacak.

Beşiktaş ve Atletico Madrid depremzedeler yararına Together for Türkiye - Türkiye için Hep Birlikte adıyla karşı karşıya gelecek. Bu yüzden Çöp Adam bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü 19 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınlanacak.

12 NİSAN 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Toprak ile Fidan

17.00 Söz

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2

20.30 Beşikta Atletico Madrid Maçı

22.30 Çöp Adam (tekrar)



