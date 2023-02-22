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Çöp Adam bu akşam var mı yok mu? Çöp Adam yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat Star TV yayın akışı

22.02.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisi yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok kanal, yayın akışında değişikliğe gitti. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun hayranları internette diziye ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Çöp Adam bu akşam var mı yok mu? Çöp Adam yeni bölümü ne zaman? İşte 22 Şubat Star TV yayın akışı...

Çöp Adam bu akşam var mı yok mu? Çöp Adam yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat Star TV yayın akışı

Çöp Adam dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu fanları tarafından merak edildi. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz kaleme aldı. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Star TV yayın akışında yer alıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Her çarşamba Star TV ekranlarında yer alan Çöp Adam dizisinin yeni bölümü kanalın yayın akışında bulunuyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisinde Sedef Avcı, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Salih Kalyon gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Star TV'nin yayın akışına göre Çöp Adam'ın yeni bölümü bugün ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI! 22 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

07:00 Star-NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:00 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber

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Anahtar Kelimeler:
çöp adam Engin Altan Düzyatan

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