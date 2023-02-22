Çöp Adam bu akşam var mı yok mu? Çöp Adam yeni bölümü ne zaman? 22 Şubat Star TV yayın akışı

Çöp Adam dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu fanları tarafından merak edildi. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz kaleme aldı. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Star TV yayın akışında yer alıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Her çarşamba Star TV ekranlarında yer alan Çöp Adam dizisinin yeni bölümü kanalın yayın akışında bulunuyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisinde Sedef Avcı, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Salih Kalyon gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Star TV'nin yayın akışına göre Çöp Adam'ın yeni bölümü bugün ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI! 22 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

07:00 Star-NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:00 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

