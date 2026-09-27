Halef: Köklerin Çağrısı 37. bölüm 1. fragman izle! ''Reyting rekoru kırar''

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin ikinci sezonu 36. bölümüyle izleyicisin karşısına çıktı. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin yeni sezonu oldukça heyecanlı başladı.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ı Serhat ve Yıldız karakterleriyle yeniden buluşturan fenomen dizideki zaman atlaması seyircisinden tam not aldı. Dizinin yeni bölümünün ardından yayınlanan 37. bölüm fragmanı da kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

**HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 37. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Halef: Köklerin Çağrısı 37. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'yeni sezon reyting rekoru kırar', 'Harika bir bölümdü', 'Bir an önce kavuşsunlar', 'Serhat ve Yıldız ne kadar güzelsiniz', 'Çok güzel bir bölümdü ya sanki başka bir dizi' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 36. BÖLÜM ÖZETİ

Düğün faciasının ardından Yelduran Konağı’nda hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıldız, geçirdiği bir kazadan sonra ortadan kaybolmuş, sonrasında ise gerçek olduğuna inandırıldığı yalan bir hayatın içinde yaşamaya başlamıştır. Serhat ise her şeyi bırakmış, perişan bir halde her yerde Yıldız’ı aramaktadır. Bu yüzden konakta ve aşirette derin bir otorite boşluğu yaşanmaktadır. Bu otorite boşluğundan faydalanmayı bekleyen ise elbette Akif’tir.

Kordağlı Konağı’nda ise fırtına başka bir yönden esmektedir. Kızının ölümünü Serhat’a bağlayan Ziyan Ağa, ona alenen savaş açmıştır. Serhat’la olan savaşında ayağına dolanmasından çekindiği Aşır ile Meryem’i konakta tutma şartıyla geçici bir ateşkes yapmıştır. Öte yandan yeğeninin intikamını almak isteyen Sadullah Taşkesen de Ziyan Ağa’yla ittifak kurmuştur. Yıldız’la Serhat’ın karşısında artık çok daha karanlık, tehlikeli ve güçlü bir düşman vardır.