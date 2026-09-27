Ömür Usta konusu ne, oyuncuları kimler? Ömür Usta nerede çekiliyor?

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Ömür Usta bu akşam birinci bölümüyle ekrana gelecek. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi buluşturan Ömür Usta'nın yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Yeni diziye dair merak edilenleri sizler için derledik...

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta dizisi, eşinin ardından üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte hayat mücadelesi veren Ömür karakterinin hikayesini konu alıyor. Geçimini otomobil tamiri yaparak sağlayan Ömür, bir yandan ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan farklı hayatlara sahip insanlarla karşı karşıya geliyor.

Dizide aile ilişkileri, ekonomik zorluklar, fedakarlık ve yeni bir hayat kurma mücadelesi dramatik bir anlatımla ele alınıyor. Ömür'ün verdiği mücadele, çevresindeki karakterlerle kurduğu ilişkiler üzerinden izleyiciye aktarılıyor.

Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisi, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yapım, yayınlanan bölümleriyle birlikte karakterlerin yaşam hikayelerini ve aralarındaki ilişkileri ekrana taşıyor.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?

Ömür Usta dizisinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer bulunuyor.

ÖMÜR USTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ömür Usta dizisinin çekimleri İstanbul Beykoz’daki platoda gerçekleştiriliyor. Dizinin hikayesinde Ömür’ün oto sanayide çalışması da önemli bir yer tutuyor.